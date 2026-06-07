Супермодели Эмили Ратаковски, "польской израильтянке" – 35. Фотогалерея

Фото: Associated Press

7 июня исполнилось 35 лет американской модели, актрисе, писательнице и предпринимательнице Эмили Ратаковски.

Эмили О'Хара Ратаковски родилась 7 июня 1991 года в лондонском районе Вестминстер в семье американцев Джона Дэвида Ратаковски и Кэтлин Энн Бэлгли. Ее родители работали в Jewish Community Center of San Diego: отец преподавал живопись, мать – английский язык. Эмили выросла в Энсинитасе, пригороде Сан-Диего в Калифорнии. Ее отец был воспитан в католической традиции и имеет польские, ирландские и другие европейские корни; мать происходит из еврейской семьи с корнями в Восточной Европе. Сама Ратаковски в интервью называла свое происхождение "польско-израильским", однако она не является уроженкой или гражданкой Израиля.

В детстве Ратаковски занималась театром и участвовала в любительских постановках. В 14 лет она подписала контракт с Ford Models и начала совмещать учебу в школе с модельной работой в Лос-Анджелесе. Позднее она поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, но проучилась там около года и бросила учебу, решив сосредоточиться на модельной и актерской карьере.

Первые заметные модельные работы Ратаковски включали съемки для Forever 21, Nordstrom и других брендов. В 2012 году она появилась на обложке журнала treats!, что стало важным этапом ее карьеры. Всемирную известность ей принесло участие в клипе Робина Тика, T.I. и Фаррелла Уильямса Blurred Lines в 2013 году. Позднее Ратаковски неоднократно говорила, что ее отношение к этому опыту изменилось: клип сделал ее знаменитой, но одновременно закрепил за ней образ секс-символа, от которого она пыталась дистанцироваться.

В кино Ратаковски дебютировала в заметной роли Энди Фицджеральд в фильме Дэвида Финчера Gone Girl. Затем она снялась в картинах We Are Your Friends, Entourage, I Feel Pretty, In Darkness, Welcome Home, Cruise и Lying and Stealing. На телевидении она появлялась в iCarly, The Spoils Before Dying, Easy, History of the World, Part II. В 2025 году Ратаковски сыграла Венди в сериале Лины Данэм Too Much, что стало ее возвращением к более активной актерской работе после перерыва.

Помимо модельной и актерской карьеры, Ратаковски развивает собственные проекты. В 2017 году она запустила бренд Inamorata, начавший с купальников и пляжной одежды. В 2021 году вышла ее книга My Body – сборник эссе о женском теле, сексуальности, славе, власти, индустрии моды и контроле над собственным образом. Книга стала важным этапом ее публичной биографии: Ратаковски попыталась переосмыслить собственную карьеру не только как модель, но и как автор.

В 2022 году она запустила подкаст High Low with EmRata, в котором обсуждает поп-культуру, отношения, феминизм, политику, материнство и социальные сети. В последние годы Ратаковски все чаще выступает не только как модель и актриса, но и как публичная фигура, комментатор и продюсер. В 2025 году стало известно, что она вместе с Линой Данэм и Стефани Дэнлер работает над новым проектом A24 для Apple TV+, где должна выступить как актриса, сценаристка и исполнительный продюсер.

В феврале 2018 года Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, известного по работе над фильмами Good Time и Uncut Gems. В марте 2021 года у них родился сын. В 2022 году супруги расстались. После расставания Ратаковски не раз говорила о материнстве, самостоятельности и попытке вернуть контроль над собственной жизнью и публичным образом.