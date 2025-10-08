Актеру и сценаристу Мэтту Дэймону – 55. Фотогалерея

Фото: Associated Press

8 октября исполнилось 55 лет популярному американскому актеру, сценаристу и продюсеру Мэтту Дэймону – лауреату "Оскара", "Золотого глобуса" и множества других кинопремий.

Мэттью Пейдж Дэймон родился 8 октября 1970 года в Кембридже (штат Массачусетс). Первые два года его жизни прошли в богатом бостонском пригороде Ньютоне. Потом родители развелись, и Мэтт со старшим братом воспитывался в кембриджском доме матери, ставшей со временем университетским профессором. Там же, еще в раннем детстве Мэтт подружился со своим дальним родственником Беном Аффлеком, жившим неподалеку. Впоследствии они стали партнерами во многих кинопроектах.

Дэймон начал сниматься в рекламе и в кино в конце 80-х. Но первые заметные роли получил в начале 90-х.

Мировую известность ему принесла главная роль в картине "Умница Уилл Хантинг", где он сыграл вместе с Робином Уильямсом. Мэтт был не только исполнителем главной роли, но и одним из авторов сценария – вместе с Беном Аффлеком, эта работа была удостоена "Оскара" и "Золотого глобуса".

Потом были главные роли в фильмах "Спасти рядового Райана", "Талантливый мистер Рипли", "Догма", "Одиннадцать друзей Оушена", "Идентификация Борна", "Отступники", "Непокорённый", "Марсианин" и многие другие.

В общей сложности Мэтт Деймон за более чем 35 лет актерской карьеры сыграл почти в 80 фильмах и сериалах. Зачастую его новые работы были продолжением старых, критики обвиняли актера в повторяемости образов, но он неизменно остается любимцем публики.

Уже почти 20 лет Мэтт женат на аргентинке Лусиане Барросо, у них растут три дочери (старшая дочь Лусианы от первого брака уже взрослая).