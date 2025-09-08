Лучшие фотографии "кровавой Луны": наблюдение затмения из Израиля и других стран мира

Фото: Associated Press и Flash90

Вечером 7 сентября во многих регионах мира, в том числе в Израиле, можно было наблюдать полное лунное затмение. Многие миллионы людей фотографировали "кровавую Луну", менявшую у них на глазах свой облик.

Во время полного лунного затмения Луна приобретает красноватый оттенок. Это связано с тем, что солнечный свет, проходя сквозь атмосферу Земли, рассеивается: короткие волны (синий и фиолетовый спектр) не доходят до Луны, а длинные (красный и оранжевый) проходят и отражаются от ее поверхности.