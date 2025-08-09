Конкурс "Самая уродливая собака в мире": победа Петунии. Фоторепортаж
время публикации: 09 августа 2025 г., 07:22 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 07:22
Фото: AP Photo/Noah Berger
На ярмарке округа Сонома в Санта-Розе (Калифорния, США) состоялся ставший традиционным ежегодный конкурс "Самая уродливая собака в мире".
Победительницей была объявлена собака по кличке Петуния – бесшерстный метис французского бульдога. Ее хозяйка Шеннон Найман, получившая приз и чек на $5000, говорит, что души не чает в своей питомице.