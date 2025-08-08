Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

В округах Санта-Барбара и Сан-Луис-Обиспо на юге Калифорнии вторую неделю идут масштабные работы по ликвидации лесных пожаров. По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии (Cal Fire), площадь пожара превысила 330 квадратных километров. На данный момент удалось локализовать лишь 9% возгорания.

Как отмечает телеканал NBC News, пожар возник в результате слияния не менее четырех небольших очагов. С огнем сражаются около 2000 пожарных.

Есть пострадавшие.

До 900 строений под угрозой уничтожения.

Причина возгорания пока неизвестна, проводится расследование.