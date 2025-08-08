x
08 августа 2025
|
последняя новость: 12:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2025
|
08 августа 2025
|
последняя новость: 12:38
08 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж

США
Пожары
время публикации: 08 августа 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 11:40

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

В округах Санта-Барбара и Сан-Луис-Обиспо на юге Калифорнии вторую неделю идут масштабные работы по ликвидации лесных пожаров. По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии (Cal Fire), площадь пожара превысила 330 квадратных километров. На данный момент удалось локализовать лишь 9% возгорания.

Как отмечает телеканал NBC News, пожар возник в результате слияния не менее четырех небольших очагов. С огнем сражаются около 2000 пожарных.

Есть пострадавшие.

До 900 строений под угрозой уничтожения.

Причина возгорания пока неизвестна, проводится расследование.

Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж
Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж
Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж
Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж
Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж
Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 07 августа 2025

Лесные пожары на юге Франции. Фоторепортаж