Актрисе и режиссеру Натали Портман – 45. Фотогалерея

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9 июня исполнилось 45 лет американской актрисе израильского происхождения Натали Портман, обладательнице премий "Оскар" и "Золотой глобус".

Натали Портман родилась в Иерусалиме под именем Нета-Ли Гершлаг. Ее отец Авнер Гершлаг – израильский врач-репродуктолог, мать Шелли Стивенс – американка еврейского происхождения, позже ставшая агентом дочери. Когда Натали было около трех лет, семья переехала в США. Детство и юность будущей актрисы прошли в основном на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.

В отличие от многих голливудских звезд, Портман с самого начала карьеры подчеркивала важность образования. После школы она поступила в Гарвардский университет, где изучала психологию и получила степень бакалавра в 2003 году. Она также занималась в Еврейском университете в Иерусалиме, говорит на иврите и английском, изучала французский, немецкий, японский и арабский. Фамилию Портман она взяла как сценический псевдоним – это девичья фамилия ее бабушки по материнской линии.

В кино Натали Портман дебютировала в 1994 году в фильме Люка Бессона "Леон", сыграв девочку Матильду, подопечную профессионального киллера. Роль сразу сделала ее заметной, но одновременно поставила перед ней проблему, с которой она будет сталкиваться еще много лет: слишком ранняя сексуализация юной актрисы и попытки индустрии использовать ее внешность как главный инструмент продвижения.

В конце 1990-х Портман сыграла в фильмах "Схватка", "Красивые девушки", "Марс атакует!" и "Где угодно, только не здесь". Мировую известность ей принесла роль Падме Амидалы в трилогии приквелов "Звездных войн": "Скрытая угроза", "Атака клонов" и "Месть ситхов". Позднее актриса признавалась, что участие в таком крупном франшизном проекте оказалось для нее двойственным опытом: фильмы сделали ее знаменитой, но критика в адрес приквелов на время осложнила ее отношения с Голливудом.

Новая взрослая репутация Портман сформировалась после фильма "Близость", за который она получила "Золотой глобус" и была номинирована на "Оскар" как актриса второго плана. Затем были "V значит вендетта", "Еще одна из рода Болейн", "Братья" и другие роли. В 2010 году Портман сыграла балерину Нину Сэйерс в психологическом триллере "Черный лебедь" Даррена Аронофски. Эта работа принесла ей "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и статус одной из ведущих актрис своего поколения.

В последующие годы Портман совмещала авторское и коммерческое кино. Она сыграла Жаклин Кеннеди в фильме "Джеки", получив еще одну номинацию на "Оскар", снялась в "Аннигиляции", "Голосе люкс", "Люси в небесах" и "Май, декабрь". В киновселенной Marvel она сыграла Джейн Фостер в фильмах "Тор", "Тор 2: Царство тьмы" и "Тор: Любовь и гром". В 2025 году вышла приключенческая комедия "Фонтан молодости" с ее участием, а также были заявлены новые проекты, включая фильм "Галерист".

Портман пробовала себя и как режиссер. В 2015 году она сняла фильм "Повесть о любви и тьме" по автобиографическому роману Амоса Оза. Картина была снята на иврите, а сама Портман сыграла в ней Фанию, мать Оза. Для актрисы это был не только профессиональный, но и личный проект, связанный с израильской историей, языком и памятью.

В последние годы Портман активно занимается продюсированием. Вместе с Софи Мас она основала компанию MountainA, которая участвовала в создании фильма "Май, декабрь" и документального сериала "Ангел-Сити" о женском футбольном клубе Angel City FC. Портман также является одной из соосновательниц этого клуба, созданного в Лос-Анджелесе как проект с сильным акцентом на женский спорт и равное представительство.

Портман давно известна как сторонница защиты прав животных, веганства и экологической повестки. Она участвовала в документальном фильме "Поедание животных", выступала в поддержку Time's Up и других инициатив, связанных с правами женщин и борьбой с домогательствами в индустрии. При этом ее политические высказывания, особенно связанные с Израилем, не раз вызывали споры: Портман критикует правительство Биньямина Нетаниягу, но подчеркивает связь с Израилем и еврейской идентичностью.

В 2012 году Натали Портман вышла замуж за французского хореографа Бенжамена Мильпье, с которым познакомилась во время работы над "Черным лебедем". У пары родились сын и дочь. В 2024 году стало известно, что супруги официально развелись во Франции после 11 лет брака. К июню 2026 года Портман живет в Париже и воспитывает детей.

В апреле 2026 года Портман сообщила, что ждет третьего ребенка – первого с французским музыкальным продюсером Танги Дестаблем, известным под сценическим именем Tepr. В интервью она говорила, что воспринимает эту беременность с особой благодарностью и спокойствием, особенно после сложного периода развода и перемен в личной жизни.