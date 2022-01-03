Два года без Касема Сулеймани. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает об отставке премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука – через полтора месяца после того, как он был возвращен на этот пост свергнувшими его военными. Он сообщил, что не может сформировать правительство, и заявил о необходимости дать шанс другому человеку. Несмотря на возвращение политика, военные продолжали контролировать страну.

Агентство SANA сообщает, что пять сирийских солдат погибли и по меньшей мере 20 получили ранения на востоке Сирии, когда автобус с военнослужащими попал в засаду боевиков "Исламского государства". По автобусу была выпущена ракета, а затем он был обстрелян из 23-мм пушки. Агентство утверждает, что подготовкой террористов занимаются американцы.

Ливанский телеканал "Аль-Манар", рупор "Хизбаллы", напоминает, что 3 января отмечается вторая годовщина гибели командующего подразделением "Кудс" Касема Сулеймани. Канал называет его архитектором побед, простирающихся от Исламской республики Иран до Иерусалима, и рассказывает о проходящих по всему региону манифестациях шиитов.

Агентство Maan передает, что в годовщину убийства Сулеймани иранские хакеры взломали сайт израильской газеты Jerusalem Post, оставив на нем послание "мы ближе, чем вы думаете". Оно иллюстрируется пулей, вылетающей из перстня командующего подразделением "Кудс". Jerusalem Post расценила взлом сайта как прямую угрозу Израилю.