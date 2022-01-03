Четвертая прививка и удар по Газе. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 3 января

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены длинным очередям на проверки на коронавирус и призывам Нафтали Беннета к вакцинации четвертой дозой.

"Исраэль а-Йом": Изменятся условия получения проверки на коронавирус





"Едиот Ахронот": Беннет объявил, что в Израиле начинается вакцинация лиц старше 60 лет четвертой дозой прививки





"Маарив": В полночь истек срок действия плана "зеленый класс" и других ограничений в школах





"Гаарец": ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива





"Исраэль а-Йом": Изменятся условия получения проверки на коронавирус

Чтобы уменьшить нагрузку на пункты проверок, минздрав разрешит привитым израильтянам, вступавшим в контакт с зараженным коронавирусом, вместо ПЦР-теста делать антигент-проверку на коронавирус.











"Едиот Ахронот": Беннет объявил, что в Израиле начинается вакцинация лиц старше 60 лет четвертой дозой прививки

Глава правительства Нафтали Беннет объявил, что накануне брифинга гендиректор министерства здравоохранения Нахман Аш принял решение о начале вакцинации лиц старше 60 лет и медперсонала четвертой дозой прививки, если с последней вакцинации прошло более четырех месяцев. Беннет назвал "четвертую прививку" одним из слоев защиты общества в целом.







В полночь истек срок действия плана "зеленый класс" и ограничений, действовавших в образовательных учреждениях в "оранжевых" и "красных" населенных пунктах. Из-за разногласий между министерствами здравоохранения и просвещения приостановлено обсуждение новых ограничений в учебных заведениях.





"Гаарец": ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива







В ночь на воскресенье, 2 января, военно-воздушные силы и танки ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в секторе Газы в ответ на недавний ракетный обстрел Тель-Авива. Самолеты и вертолеты выпустили ракеты по позициям ракетчиков ХАМАСа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Танки обстреливали позиции боевиков ХАМАСа на границе сектора Газы.