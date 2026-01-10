The Economist: Нетаниягу заявил, что Израиль намерен сократить зависимость от военной помощи США

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью изданию The Economist, опубликованном в пятницу, 9 января, заявил о намерении постепенно сократить зависимость Израиля от американской военной помощи. На вопрос о том, означает ли это сокращение выплат "до нуля", глава правительства ответил утвердительно, обозначив десятилетний срок для достижения полной финансовой независимости в оборонной сфере.

Нетаниягу сообщил, что во время недавнего визита к президенту Дональду Трампу он выразил "глубокую признательность" за многолетнюю поддержку со стороны США, но подчеркнул, что Израиль "уже повзрослел" и развил "невероятные собственные возможности". По мнению премьера, страна более не должна полагаться на иностранные военные субсидии в долгосрочной перспективе.

В рамках этой стратегии еще в декабре Нетаниягу объявил о планах направить 350 миллиардов шекелей (около 110 миллиардов долларов) на развитие независимой оборонной промышленности. Эти инвестиции призваны минимизировать риски, связанные с зависимостью от поставок из других стран, и укрепить статус Израиля как самодостаточной военной державы.

На данный момент между странами действует меморандум, подписанный в 2016 году и рассчитанный до сентября 2028 года. Согласно документу, США выделяют Израилю 38 миллиардов долларов, из которых 33 миллиарда – это гранты на закупку оборудования, а 5 миллиардов – средства на системы ПРО. При этом израильский оборонный экспорт продолжает расти: в прошлом году он увеличился на 13%, во многом благодаря контрактам на поставку передовых многоуровневых систем ПВО.