The Times of Israel: ЦАХАЛ подготовил новую операцию в Газе, она может начаться в марте

ЦАХАЛ подготовил планы возобновления интенсивных боевых действий в Газе в марте 2026 год, включая новую операцию в городе Газа, пишет The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника и арабского дипломата.

Военная цель возможного наступления – сдвинуть на запад к побережью "желтую линию" и расширить буферную зону сектора Газы, находящуюся под контролем израильских сил, отмечается в публикации.

По словам собеседника издания, реализация такого сценария потребует "зеленого света" со стороны США, поскольку Вашингтон пытается продвинуть "хрупкое" соглашение о прекращении огня к следующей фазе, которая предполагает, в частности, разоружение ХАМАСа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу скептически оценивает перспективы разоружения ХАМАСа в рамках дипломатического процесса и потому поручил военным подготовить "план на случай провала" переговоров.

В настоящее время ЦАХАЛ контролирует примерно 53% территории сектора Газы.