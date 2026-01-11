x
Пресса

The Times of Israel: ЦАХАЛ подготовил новую операцию в Газе, она может начаться в марте

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
СМИ
время публикации: 11 января 2026 г., 10:49 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 10:52
The Times of Israel: ЦАХАЛ подготовил новую операцию в Газе, она может начаться в марте
AP Photo/Ohad Zwigenberg

ЦАХАЛ подготовил планы возобновления интенсивных боевых действий в Газе в марте 2026 год, включая новую операцию в городе Газа, пишет The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника и арабского дипломата.

Военная цель возможного наступления – сдвинуть на запад к побережью "желтую линию" и расширить буферную зону сектора Газы, находящуюся под контролем израильских сил, отмечается в публикации.

По словам собеседника издания, реализация такого сценария потребует "зеленого света" со стороны США, поскольку Вашингтон пытается продвинуть "хрупкое" соглашение о прекращении огня к следующей фазе, которая предполагает, в частности, разоружение ХАМАСа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу скептически оценивает перспективы разоружения ХАМАСа в рамках дипломатического процесса и потому поручил военным подготовить "план на случай провала" переговоров.

В настоящее время ЦАХАЛ контролирует примерно 53% территории сектора Газы.

828-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии