Газета The Washington Post получила доступ к секретным американским документам, согласно которым Израиль и арабские государства при содействии Центрального командования вооруженных сил США укрепляют стратегическое сотрудничество – несмотря на жесткие антиизраильские заявления лидеров этих государств.

Встречи проходили на протяжении трех последних лет в Бахрейне, Египте, Иордании, Катаре и США. На них обсуждались противостояние региональным угрозам, прежде всего – Ирану, а также борьба с подземными туннелями. Сообщается, что израильский удар по Катару повлек за собой кризис этого диалога. Однако теперь, как ожидается, диалог может стать фундаментом механизма контроля в Газе.

Называемые в документах страны – Катар, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты. Кувейт и Оман, которых называют потенциальными партнерами, получали информацию о встречах. Статья подчеркивает, что встречи проходили как до, так и после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года – в 2022-2025 годах.

Еще одним аспектом переговоров стало противостояние иранскому нарративу, согласно которому Исламская республика – главный защитник палестинцев. Было принято решение продвигать точку зрения, согласно которой партнерство принесет региону процветание. В документах подчеркивается, что речь не идет о новом альянсе, а встречи носят конфиденциальный характер.

The Washington Post напоминает: согласно лидерам Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Катара, действия Израиля в секторе Газы являются геноцидом. Однако громкие заявления е стали препятствием к углублению стратегического сотрудничества.

При этом подписанное в 2022 году соглашение о сотрудничестве в сфере ПВО для борьбы с иранскими ракетами и дронами за последние три года было воплощено в жизнь – включая обмен данными радаров. Однако во время израильского удара по Катару этот механизм задействован не был. Как заявляли представители США, он предназначен для отражения иранской угрозы.