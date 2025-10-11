x
11 октября 2025
11 октября 2025
11 октября 2025
последняя новость: 18:02
11 октября 2025
Пресса

The New York Times: израильские чиновники рассказали о найденной директиве Синуара

Газа
Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
время публикации: 11 октября 2025 г., 16:34 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 17:00
The New York Times: израильские чиновники рассказали о найденной директиве Синуара
Пресс-служба ЦАХАЛа

Газета The New York Times сообщает, что записка объемом в шесть страниц, которая, как считается, была написана Яхьей Синуаром, лидером ХАМАСа и организатором нападения на Израиль 7 октября 2023 года, детализирует планы ХАМАСа по нападению на мирных жителей и трансляции зверств в прямом эфире.

Документ был найден в мае 2025 года, после того, как ЦАХАЛ провел операцию в подземном комплексе, который использовался братом и преемником Синуара, Мухаммадом.

По сообщению The New York Times, семь израильских чиновников заявили, что записка от 24 августа 2022 года "представляется директивой Синуара, содержащей инструкции по нападению 7 октября". Боевикам было приказано атаковать солдат и жилые районы, "а также транслировать насильственные действия, чтобы вызвать страх у израильтян и дестабилизировать страну".

В найденной записке террористам также приказывалось проникать в населенные пункты "с бензином или дизельным топливом из автоцистерны". The New York Times цитирует записку Синуара: "Должны быть подготовлены две или три операции, в ходе которых будет сожжен целый квартал, кибуц или что-то подобное".

