"Аль-Араби аль-Джадид": сделка с Ираном не состоялась из-за Ливана и Ормузского пролива

Катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид" со ссылкой на осведомленные пакистанские источники сообщило, что ключевыми темами, помешавшими продвижению на переговорах между США и Ираном в Исламабаде, стали Ливан и Ормузский пролив.

Американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом покинула Исламабад без соглашения после 21 часа переговоров.

По сведениям пакистанского корреспондента "Аль-Араби аль-Джадид" Сибгатуллы Сабира, американская сторона "не приняла включение Ливана в какую-либо потенциальную сделку с Ираном". Отмечается, что ранее Стив Виткофф и Джаред Кушнер добивались отделения ливанского досье от иранского и передачи его "целиком Израилю", чтобы Израиль действовал в отношении Ливана самостоятельно – "в мире или в войне".

Еще одним серьезным препятствием к достижению соглашения, отмечается в публикации, стала позиция США по Ормузскому проливу: Вашингтон якобы предлагал отложить эту тему на будущее и добиваться его открытия уже сейчас без значительной роли Ирана.

"Аль-Араби аль-Джадид" пишет, что американская сторона поднимала вопрос иранских ракет, но обсуждения по этой теме не состоялось.