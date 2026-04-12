Завершился третий раунд переговоров США и Ирана: сделки нет

В Исламабаде завершился третий раунд переговоров между США и Ираном. Как сообщает Reuters, стороны взяли паузу, не достигнув соглашения, но договорились продолжить обмен документами через технических экспертов. Агентство отмечает, что между Вашингтоном и Тегераном по-прежнему сохраняются серьезные разногласия.

В переговорах участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс и делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом. По сведениям иранских СМИ, в состав иранской группы входят представители силовых, политических, военных, экономических и юридических структур.

Отметим, что Вэнс заявил, что переговоры продолжались 21 час. "Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это – хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что мы не достигли договоренностей", – сказал он на пресс-конференции.

По словам Вэнса, в течение переговоров он поддерживал связь с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером, главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио, а также общался с президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что американо-иранские переговоры в Исламабаде продолжается 12 апреля.

Переговоры проходят на фоне хрупкого двухнедельного перемирия и посвящены попытке закрепить прекращение огня и урегулировать ключевые спорные вопросы, включая ядерную программу Ирана и ситуацию вокруг Ормузского пролива.

Тегеран настаивает, в частности, на размораживании активов, компенсациях за удары и более широких региональных договоренностях, тогда как США делают упор на свободе судоходства в Ормузском проливе и ограничении иранских военных возможностей.

Ранее израильский источник, осведомленный о ходе переговоров между США и Ираном, назвал их "очень серьезными". Вместе с тем, в Иерусалиме полагают, что высок шанс на провал переговоров, так как Ирану будет крайне сложно проявить достаточную гибкость, которая позволит прийти к соглашению. Эту оценку источника в Иерусалиме публиковал сайт Ynet. "Переговоры – это не спектакль, они ведутся со всей серьезностью. Никто не пришел на эти переговоры для того, чтобы тянуть время", – заявляют в Иерусалиме. Однако, по словам источников, разногласия слишком велики, и поэтому вероятнее всего, переговоры рухнут.