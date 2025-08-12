x
12 августа 2025
12 августа 2025
12 августа 2025
Пресса

"Коммерсант": новый режим хочет вернуть российские патрули на юг Сирии, чтобы сдержать Израиль

Россия
Сирия
Израиль
время публикации: 12 августа 2025 г., 11:07 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 11:13
"Коммерсант": новый режим хочет вернуть российские патрули на юг Сирии, чтобы сдержать Израиль
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Как пишет газета"Коммерсант", новые власти Сирии заинтересованы в том, чтобы российские военнослужащие возобновили патрулирование южных районов Сирии, как это было до свержения Башара Асада в декабре 2024 года.

Согласно информированным источникам, вопрос был поднят в ходе визита в Москву министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шибани. По мнению сирийской стороны, это существенно ограничит свободу действий Израиля в приграничных районах, где сейчас он действует свободно.

"Возвращение РФ на прежние позиции могло бы препятствовать вмешательству Израиля в сирийские дела. Это положительная вещь", – сказал источник, добавив, что Россия способна в то же время урегулировать отношения переходного правительства с израильтянами.

Еще один источник, израильский, сообщил, что отношение Израиля к возобновлению патрулирования будут определять несколько факторов, такие, как российско-израильские договоренности и возможный договор России с новым сирийским правительством.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, присутствие России в южных провинциях Сирии до смены власти в Дамаске отвечало израильским интересам, поскольку ограничивало деятельность проиранских сил. Однако точное определение, что такое "проиранские силы", выработать не удалось.

Пресса
