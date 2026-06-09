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Мир

Вэнс: у США и Израиля много общих интересов, но иногда они расходятся

США
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 09 июня 2026 г., 07:10 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 07:18
Джэй Ди Вэнс
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у США и Израиля "много общих интересов, но бывают и ситуации, когда наши интересы расходятся". Так он ответил на вопрос ведущего Fox News Джесси Уотерса, который начал интервью с вопроса о том, насколько Вэнс "обеспокоен шпионажем Израиля против США и его самостоятельными действиями в Ливане", пишет Times of Israel.

Вэнс утверждает, что "за последние полтора года США создали необходимое пространство, благодаря которому президент считает – и я думаю, что он прав, – что мы сможем достичь долгосрочного урегулирования по ядерной сделке с Ираном".

"Израилю это может нравиться, а может и не нравиться, – добавил он. – Но, в конечном счете, мы считаем, что это отвечает основным интересам США".

На вопрос о том, не пытаются ли иранцы "обвести вокруг пальца" американских переговорщиков, Вэнс ответил: "Все всегда пытаются друг друга обвести вокруг пальца".

Он также заявил, что в отличие от соглашения, условия которого сейчас обсуждает администрация Трампа, проблема ядерной сделки 2015 года заключалась в том, "что там не было надлежащего режима инспекций, гарантирующего, что иранцы никогда не смогут создать ядерное оружие".

Вэнс также выразил мнение, что иранцы "не хотят продолжения этой войны, это не в их интересах".

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