The Times: в операции по спасению сбитого летчика из Ирана ЦРУ использовало израильский Pegasus

Лондонский Times сообщает, что Центральное разведывательное управление США использовало израильскую шпионскую программу Pegasus для дезинформации иранского руководства в ходе операции по спасению сбитого над Ираном американского летчика.

Pegasus, известный прежде всего как инструмент взлома устройств для прослушки переговоров и скрытого сбора данных, также позволяет операторам отправлять поддельные сообщения в WhatsApp или Signal, которые выглядят как исходящие от владельца взломанного телефона.

По данным Times, американская разведка использовала Pegasus для рассылки сообщений иранскому руководству и оперативникам КСИР с информацией о том, что сбитый лётчик уже найден.

Программа-шпион Pegasus израильской компании NSO продается государственным структурам различных стран. Список этих стран ограничен.