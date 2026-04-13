x
13 апреля 2026
|
последняя новость: 07:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
The Times: в операции по спасению сбитого летчика из Ирана ЦРУ использовало израильский Pegasus

Кибербезопасность
шпионаж
Война с Ираном
время публикации: 13 апреля 2026 г., 07:47 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 07:54
Yonatan Sindel/Flash90

Лондонский Times сообщает, что Центральное разведывательное управление США использовало израильскую шпионскую программу Pegasus для дезинформации иранского руководства в ходе операции по спасению сбитого над Ираном американского летчика.

Pegasus, известный прежде всего как инструмент взлома устройств для прослушки переговоров и скрытого сбора данных, также позволяет операторам отправлять поддельные сообщения в WhatsApp или Signal, которые выглядят как исходящие от владельца взломанного телефона.

По данным Times, американская разведка использовала Pegasus для рассылки сообщений иранскому руководству и оперативникам КСИР с информацией о том, что сбитый лётчик уже найден.

Программа-шпион Pegasus израильской компании NSO продается государственным структурам различных стран. Список этих стран ограничен.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
