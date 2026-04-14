14 апреля 2026
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Пресса

Государственную церемонию из Яд-Вашем транслировали все каналы, зрители смотрели два

время публикации: 14 апреля 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 11:26
Государственную церемонию из Яд-Вашем транслировали все каналы, зрители смотрели два
Tsafrir Abayov/Flash90

Несмотря на то, что все телевизионные каналы одновременно транслировали государственную церемонию Дня памяти жертв Катастрофы и героизма из музея Холокоста Яд-Вашем, данные измерения аудитории "Рейтинг" свидетельствуют, что израильтяне сосредоточились на двух основных каналах.

Как сообщает "Сругим", на первом месте находится "Кешет 12", получивший во время церемонии рейтинг 14,8%. Сразу за ним и с заметным отрывом от остальных конкурентов оказался 14 канал (8,5%).

Канал "Кан 11" получил 4,7% во время церемонии, на четвертом месте находится "Решет 13" с 4,1%. Недавно вошедший в эту сферу канал i24NEWS набрал 2,2%.

Тенденция доминирования двух ведущих каналов сохранилась и в ранних выпусках новостей, вышедших до церемонии. "Хадашот 12" возглавили таблицу с 14,5%, а "Хадашот 14" удержали второе место с 7%.

"Хадашот 13" остались позади с 4,5%, за ними следуют "Хадашот 11" с 3,4%. Ранний выпуск i24NEWS набрал 2%.

