В новогоднюю ночь в Израиле закончилось вещание музыкальной сети MTV

В новогоднюю ночь завершилось вещание музыкального телевидения MTV – первого в мире канала, который круглосуточно показывал музыкальные клипы. Сеть одновременно отключила сразу пять тематических каналов – MTV Music, MTV 80"s, MTV 90"s, Club MTV и MTV Live – в Израиле, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Австрии, Польше, Венгрии, Австралии и Бразилии. При этом часть каналов MTV в Израиле продолжит работать, но основная линейка музыкальных станций закрыта.

Прощание получилось символичным: последним клипом в эфире стал Video Killed the Radio Star группы The Buggles – тот самый трек, который был первым клипом, показанным на MTV в Великобритании.

Закрытие стало следствием изменения привычек аудитории: клипы теперь в основном смотрят на YouTube и в соцсетях, а не на традиционном телевидении. MTV был запущен в США в 1981 году и стал культурным феноменом – от эпохи VJ до знаковых моментов вроде Thriller Майкла Джексона, трансляции Live Aid (1985) и появления премии MTV Video Music Awards.