14 марта 2026
|
последняя новость: 06:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Reuters: спецпредставитель Белого дома по вопросам ИИ заявил, что США следует "выйти" из войны

США
Война с Ираном
время публикации: 14 марта 2026 г., 06:19 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 06:32
AP Photo/Alex Brandon

Спецпредставитель Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс заявил в пятницу, 13 марта, что США следует "объявить о победе и выйти" из войны с Ираном.

Это редкий случай, когда высокопоставленный представитель администрации Трампа публично призывает к выходу из конфликта, пишет Reuters.

"Сейчас хорошее время объявить о победе и выйти", – сказал Сакс в подкасте All-In Podcast.

Он отметил, что Соединенные Штаты уже значительно ослабили военные возможности Ирана, и добавил, что поддерживает поиск "пути к выходу" из конфликта.

"Если эскалация ни к чему хорошему не ведет, нужно подумать о том, как деэскалировать ситуацию", – сказал он. По словам Сакса, деэскалация могла бы означать достижение соглашения о прекращении огня.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook