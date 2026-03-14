Reuters: спецпредставитель Белого дома по вопросам ИИ заявил, что США следует "выйти" из войны

Спецпредставитель Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс заявил в пятницу, 13 марта, что США следует "объявить о победе и выйти" из войны с Ираном.

Это редкий случай, когда высокопоставленный представитель администрации Трампа публично призывает к выходу из конфликта, пишет Reuters.

"Сейчас хорошее время объявить о победе и выйти", – сказал Сакс в подкасте All-In Podcast.

Он отметил, что Соединенные Штаты уже значительно ослабили военные возможности Ирана, и добавил, что поддерживает поиск "пути к выходу" из конфликта.

"Если эскалация ни к чему хорошему не ведет, нужно подумать о том, как деэскалировать ситуацию", – сказал он. По словам Сакса, деэскалация могла бы означать достижение соглашения о прекращении огня.