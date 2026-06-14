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Экономика

"Ракевет Исраэль": движение поездов в районе Хайфы приостановлено

Ракевет Исраэль
время публикации: 14 июня 2026 г., 05:58 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 06:04
"Ракевет Исраэль": движение поездов в районе Хайфы приостановлено
Yossi Aloni/Flash90

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщает о временном прекращении движения поездов в районе Хайфы из-за упавших на рельсы металлических конструкций.

Железнодорожное сообщение между станциями "Хайфа Хоф а-Кармель", "Хайфа Бат-Галим", "Хайфа Мерказ а-Шмона" и "Мерказит а-Мифрац" будет восстановлено после расчистки путей.

В "Ракевет Исраэль" подчеркивают: полностью прекращено железнодорожное сообщение между Хайфой и севером страны, с одной стороны, и центральными районами Израиля – с другой, и пассажирам следует пользоваться альтернативными видами транспорта.

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