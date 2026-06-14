Чемпионат мира по футболу. Шотландцы победили сборную Гаити

В Фоксборо в матче первого тура группы С шотландцы победили сборную Гаити 1:0.

Сборная Шотландии считалась фаворитом этого матча. Она победила, но не впечатлила.

Соперники нанесли по 2 точных удара.

На 19-й минуте шотландцы могли забить. Мяч после удара Скотта Мактоминея попал в штангу. На 28-й минуте счет в матче был открыт. Джонни Пласид парировал мяч после удара Че Адамса. Джон Макгинн (Астон Вилла) добил мяч в сетку 0:1.

На 84-й минуте бывший нападающий хайфского "Маккаби" Францли Пьерро едва не сравнял счет. Он нанес удар головой метров с 7, но не попал в ворота.