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Чемпионат мира по футболу. Шотландцы победили сборную Гаити

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 14 июня 2026 г., 06:13 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 06:25
Пбедный гол
AP Photo/Mark Stockwell
Чемпионат мира по футболу. Шотландцы победили сборную Гаити
AP Photo/Martin Meissner

В Фоксборо в матче первого тура группы С шотландцы победили сборную Гаити 1:0.

Сборная Шотландии считалась фаворитом этого матча. Она победила, но не впечатлила.

Соперники нанесли по 2 точных удара.

На 19-й минуте шотландцы могли забить. Мяч после удара Скотта Мактоминея попал в штангу. На 28-й минуте счет в матче был открыт. Джонни Пласид парировал мяч после удара Че Адамса. Джон Макгинн (Астон Вилла) добил мяч в сетку 0:1.

На 84-й минуте бывший нападающий хайфского "Маккаби" Францли Пьерро едва не сравнял счет. Он нанес удар головой метров с 7, но не попал в ворота.

Спорт
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