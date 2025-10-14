Речь Трампа в Шарм аш-Шейхе: "Газа – это возможность"

Многие СМИ обратили внимание не столько на речь президента США Дональда Трампа в Кнессете, сколько за его выступление в Шарм аш-Шейхе несколькими часами позже.

Приведем перевод текста этого выступления по публикациям в СМИ (официальный текст речи на сайте Белого дома пока не опубликован, там выложен только текст декларации, подписанной в Шарм аш-Шейхе).

Перевод речи Дональда Трампа в Шарм аш-Шейхе. 13 октября 2025 года

"Спасибо. Спасибо вам всем. Сегодня мы собрались здесь, чтобы открыть новую главу – главу согласия и сотрудничества на Ближнем Востоке. В последние дни мир увидел, что невозможное возможно. Мы добились прекращения огня, освободили заложников, запустили процесс, который даст людям безопасность и шанс на достойную жизнь... Хочу поблагодарить президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси за его исключительное лидерство, эмиров Катара и коллег из Турции за посредничество, всех арабских и европейских партнеров. Эта победа – не моя и не кого-то одного. Это общий результат упорной, очень сложной работы. Мы оставляем в прошлом давние распри и смотрим вперед... Сегодня я говорю: война в Газе закончена. Израиль сделал всё, что мог, с военной точки зрения; пришло время перейти к миру и процветанию. Мы будем помогать восстановлению Газы – быстро, прозрачно, с привлечением частного сектора и международных институтов. Мы знаем, как строить, и построим лучше, чем было... Наш план – это двадцать пунктов, выработанных вместе. Ключевое: полное разоружение ХАМАСа, прекращение контрабанды оружия, контроль на границах и море, международная стабилизационная миссия на ограниченный срок и подготовка палестинской полицейской службы, которая возьмет на себя поддержание порядка. Мы обеспечим гарантии соблюдения перемирия совместно с Египтом, Катаром и Турцией. Израиль к боевым действиям не возвращается – при условии, что договоренности выполняются... Палестинскому народу я говорю: выберите жизнь и будущее. Отвергните насилие, помогите своим детям получить образование, работу и безопасность. Соединенные Штаты вместе с партнерами профинансируют восстановление жилья, больниц, водной и энергетической инфраструктуры. Мы будем следить за тем, чтобы деньги шли людям, а не вооруженным группировкам... Мы также открыты к более широкому миру. Я уверен, что возможно новое понимание даже с Ираном – понимание, где нет места террору и ядерному шантажу. Все здесь знают: когда есть политическая воля, у истории появляется шанс. Сегодня этот шанс есть... Я обращаюсь к лидерам региона, к бизнесу, к молодежи: присоединяйтесь к нам. Создайте компании, школы, медцентры, технологические парки. Пусть Газу знают не по туннелям и ракетам, а по университетам и стартапам, по курортам и портам, где кипит законная торговля, а не контрабанда. "Газа – это возможность", и мы собираемся ее реализовать", – сказал Трамп.

Затем возникла пауза, американский президент оглянулся на стоящих за его спиной лидеров и с улыбкой произнес: "Вы – мои друзья. Вы замечательные люди. Есть среди вас пара таких, кто мне особенно не нравится, но я не скажу кто".

"Теперь о практических шагах. На этой неделе начинает работу совместный координационный центр. Он будет следить за перемирием, безопасностью переходов, гуманитарными потоками, а также за запуском проектов восстановления. Мы договорились о механизме быстрой разблокировки грузов, чтобы цемент, сталь и оборудование доходили до строек, а не исчезали по дороге. В ближайшие дни министры финансов и экономики представят "дорожную карту инвестиций" с понятными этапами: очистка территорий, восстановление сетей, жильё, школы, больницы, рабочие места. В проекте примут участие США, арабские государства, Европа, международные банки развития и частные инвесторы. Никакой бюрократии, только сроки и результат", – сказал Трамп.

"Безопасность – прежде всего. В рамках договоренностей ХАМАС сдает тяжелое вооружение и прекращает военную деятельность. Любое нарушение будет иметь последствия: мы это оговорили и зафиксировали. Одновременно мы поддержим создание профессиональной палестинской полиции, обученной международными инструкторами. Цель – чтобы порядок поддерживали те, кто служит людям, а не группировкам", – подчеркнул президент США.

"Мы укрепим региональную архитектуру: расширим экономические коридоры, энергосотрудничество, проекты по опреснению воды и "зеленой" генерации. Мы хотим, чтобы люди в Израиле, Палестине, Иордании, Египте и далее видели плоды мира на своих столах и в своих городах", – заверил Трамп.

"К европейским друзьям: вы много сделали для гуманитарной помощи. Сейчас время перейти от палаток к строительным кранам. У вас есть технологии, инвестиционные фонды, страхование рисков – приносите их сюда. Мир – это лучший актив, который только может быть", – сказал президент США.

"И наконец: это соглашение выдержит. Почему? Потому что за ним стоят не только подписи, но и ожидания миллионов людей, и, честно говоря, – политическая ответственность каждого из нас. Мы будем рядом. Соединенные Штаты остаются гарантом безопасности наших партнёров и двигателем экономического роста в регионе. Мы не идеализируем перспективу. Всегда найдутся те, кто будет пытаться сорвать договоренности. Но сегодня у нас есть редкая возможность. Мы доказали, что можем добиться невозможного. Давайте не упустим шанс. Спасибо Египту за гостеприимство. Спасибо всем лидерам, кто пришел и кто поддержал. Спасибо народу Израиля и палестинцам, которые верят в завтрашний день. Теперь начинается восстановление. Большая, сложная, но самая благодарная работа. И я обещаю: мы доведем ее до конца. Спасибо вам", – резюмировал Трамп.