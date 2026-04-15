FT: Иран использовал китайский спутник-шпион для наведения ударов по базам США

Иран во время недавней войны использовал китайский разведывательный спутник для наведения ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке, пишет Financial Times со ссылкой на полученные редакцией военные документы. Авторы публикации – Майлз Джонсон, Питер Эндринга, Элисон Киллинг, Чарльз Кловер и Деметри Севастопуло.

По сведениям FT, "Корпус стражей исламской революции" тайно получил эту спутниковую систему, что дало Тегерану новую возможность отслеживать и выбирать цели среди американских объектов в регионе.

Речь идет о спутнике TEE-01B, который был построен и выведен на орбиту в Китае, а затем в конце 2024 года перешел под контроль аэрокосмических сил КСИР.

Как пишет FT, временные отметки, координатные списки, спутниковые снимки и орбитальный анализ показывают, что иранские военные впоследствии поручали спутнику наблюдение за ключевыми американскими объектами. В публикации говорится, что снимки делались в марте – до и после ракетных и беспилотных ударов по этим целям. В частности, в журналах фигурирует авиабаза Prince Sultan в Саудовской Аравии: по данным FT, спутник снимал ее 13, 14 и 15 марта, а 14 марта президент США Дональд Трамп подтвердил, что находившиеся на базе американские самолеты подверглись удару и были повреждены пять самолетов-заправщиков ВВС США.

По сведениям Financial Times, TEE-01B также вел наблюдение за авиабазой Muwaffaq Salti в Иордании, районами рядом с базой 5-го флота США в Манаме в Бахрейне, а также районом аэропорта Эрбиля в Ираке – примерно в то же время, когда КСИР заявлял об атаках на объекты в этих зонах. Кроме того, в списке наблюдаемых объектов упоминаются Camp Buehring и авиабаза Ali Al Salem в Кувейте, база США Camp Lemonnier в Джибути и международный аэропорт Duqm в Омане. FT добавляет, что под наблюдение попадала и гражданская инфраструктура стран Залива – контейнерный порт Хор-Факкан и электростанция с опреснительным комплексом Qidfa в ОАЭ, а также алюминиевый комплекс Alba в Бахрейне.

Согласно расследованию, спутник был создан китайской компанией Earth Eye Co, которая рекламирует малоизвестную модель экспорта под названием in-orbit delivery – когда космический аппарат сначала запускается в Китае, а уже после выхода на орбиту передается зарубежному заказчику. FT пишет, что в сентябре 2024 года аэрокосмические силы КСИР согласились заплатить около 250 млн юаней – примерно 36,6 млн долларов – за получение контроля над спутниковой системой. В соглашении, как утверждает издание, были отдельно расписаны стоимость самого спутника, ракеты-носителя, технической поддержки, инфраструктуры данных и услуг неназванного "иностранного контрагента".

Особое значение, по данным FT, имела не только сама орбитальная платформа, но и доступ к сети наземного управления. В рамках сделки КСИР получил доступ к коммерческим наземным станциям компании Emposat из Пекина, которая предоставляет услуги управления спутниками и передачи данных по глобальной сети. По версии FT, именно эта инфраструктура позволяла иранским военным посылать команды спутнику, получать телеметрию и изображения и управлять его работой практически из любой точки мира. Один из экспертов, опрошенных изданием, назвал это "стратегией рассредоточения" космических активов Ирана: если собственные наземные станции Ирана можно поразить ракетами, то станции, расположенные в других странах, атаковать уже гораздо сложнее.

Financial Times подчеркивает, что новый спутник стал серьезным технологическим усилением для Тегерана. По оценке издания, TEE-01B способен получать изображения с разрешением около полуметра, что сопоставимо с высококачественными коммерческими спутниковыми снимками западного производства. Для сравнения, ранее наиболее продвинутый военный спутник КСИР Noor-3, судя по иранским заявлениям, обеспечивал разрешение около 5 метров, а система Noor-2 – порядка 12-15 метров. Такой уровень, отмечает FT, не позволял уверенно различать самолеты или отслеживать активность на базах, тогда как китайский спутник дал Ирану возможность видеть технику, изменения инфраструктуры и последствия ударов заметно точнее.

В публикации говорится, что история с TEE-01B вписывается в более широкий контекст растущего использования Ираном иностранных космических и разведывательных возможностей, а также в углубляющееся сотрудничество Тегерана с Москвой и Пекином. FT напоминает, что ранее Россия уже выводила на орбиту несколько иранских спутников, а в прошлом году газета писала, что китайская компания Chang Guang Satellite Technology, имеющая связи с китайскими военными, передавала спутниковые изображения йеменским хуситам для помощи в наведении ударов по американским кораблям и международному судоходству в Красном море. При этом Пекин официально отверг подозрения: представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил FT, что Китай выступает против "спекулятивной и намекающей дезинформации", утверждая, что Пекин придерживается "объективной и беспристрастной позиции" и не предпринимает шагов, ведущих к эскалации конфликта.