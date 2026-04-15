Трамп в интервью Fox: война с Ираном "очень близка к завершению"

Президент США Дональд Трамп в интервью Марии Бартиромо для программы Mornings with Maria заявил, что война с Ираном, по его мнению, "очень близка к завершению". В опубликованном Fox фрагменте Бартиромо спросила его, не закончилась ли война, поскольку он уже говорит о ней в прошедшем времени. Трамп ответил: "Я думаю, что это близко к завершению, да. Я считаю, что это очень близко к завершению".

Трамп вновь увязал военную кампанию с ядерной программой Тегерана и дал понять, что считает действия США оправданными. По его словам, ему "пришлось свернуть в эту сторону", потому что в противном случае Иран уже сейчас обладал бы ядерным оружием. Затем он добавил: "Если бы у них было ядерное оружие, вы бы там всех называли "сэр", а вы этого не хотите".

Вокруг интервью возникла путаница из-за более раннего анонса самой Бартиромо. В проморолике и пересказах она говорила, что на ее прямой вопрос "война закончилась?" Трамп ответил: "It's over" – "Это закончено". Однако в текстовом фрагменте, опубликованном Fox позднее, звучит уже более осторожная формулировка самого Трампа: не "война закончилась", а "очень близка к завершению".

Заявление Трампа прозвучало на фоне сообщений о возможном возобновлении американо-иранских переговоров уже в ближайшие дни. Fox со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что у Вашингтона и Тегерана есть "все ингредиенты сделки", а новая встреча может состояться уже на этой неделе после провальных 21-часовых переговоров в Пакистане.