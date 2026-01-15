Foreign Policy публикует материал о том, как Россия помогает Ирану подавлять протесты

Американское издание Foreign Policy публикует материал, посвященный российским вооружениям и военному оборудованию, которые используются властями Ирана для подавления оппозиционных манифестаций.

Издание отмечает: за год с небольшим "глобальная авторитарная система" России значительно ослабла. Власти лишились два ее важных союзника – Башар Асад в Сирии и Николас Мадуро в Венесуэле. Однако, несмотря на важность для нее Ирана, не стоит ожидать российской интервенции.

"Вместо это она направляет репрессивные средства, делится опытом в подавлении внутреннего недовольства, защищает от международного давления. Публично осуждая "иностранное вмешательство", на деле она поставляет ключевое военное оборудование и технологии борьбы с интернетом", – сообщает Foreign Policy.

Так, полиция, Корпус стражей Исламской революции и "Басидж" ведут огонь по демонстрантам из автоматов Калашникова. В прошлые годы применялись снайперские винтовки Драгунова, пулеметы Калашникова, переоборудованные под полицейские нужды БТР и БМП, а также танки Т-72.

Российские вертолеты Ми-17, которых у Ирана по меньшей мере 25, используются для переброски силовиков. Несколько месяцев назад Россия поставила режиму около 40 бронеавтомобилей "ВПК-Урал" и "Спартак", которые были разработаны для "Росгвардии".

В 2023 году в ходе визита в Россию иранской делегации было достигнуто соглашение о поставках "Ростехом" средств для разгона демонстраций, в том числе электрошокеров и шумовых гранат

Иран также использует российские технологии и оборудование для подавления интернета, необходимого манифестантам для координации действий. Для блокировки спутниковой связи могут использоваться системы РЭБ "Красуха" и "Мурманск-БН". При этом российские технологии позволяют государственным учреждениям сохранить доступ в интернет.