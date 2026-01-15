x
Пресса

Reuters: Трамп побеседовал с и.о. президента Венесуэлы и планирует встречу с лидером оппозиции

время публикации: 15 января 2026 г., 05:01 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 05:40
Reuters: Трамп побеседовал с и.о. президента Венесуэлы и планирует встречу с лидером оппозиции
AP Photo/Esteban Felix

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. По данным Reuters, обе стороны охарактеризовали беседу как "позитивную".

Трамп заявил, что "они отлично ладят с Венесуэлой". Родригес назвала разговор "полезным и доброжелательным".

Дельси Родригес заняла пост и.о. президента после того, как ранее в январе США захватили Николаса Мадуро и доставили его вместе с женой на территорию США для судебного разбирательства по обвинениям, связанным с наркотиками.

На этом фоне Трамп заявил, что 15 января намерен встретиться в Белом доме с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо – это будет их первая личная встреча после захвата Мадуро американцами. Reuters приводит следующие слова Трампа о Мачадо: "Она очень милая женщина, я видел ее по телевизору. Думаю, мы поговорим только о базовых вещах".

