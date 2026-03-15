15 марта 2026
The Telegraph: Британия может направить на Ближний Восток тысячи перехватчиков дронов

Великобритания
Война с Ираном
время публикации: 15 марта 2026 г., 02:13 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 02:17
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
AP Photo/Joanna Chan

Великобритания рассматривает возможность отправки на Ближний Восток тысяч перехватчиков беспилотников для усиления защиты от иранских БПЛА типа Shahed, пишет The Telegraph.

Согласно публикации, в Лондоне изучают, целесообразно ли использовать британскую систему Octopus, которую применяют в Украине, для укрепления британской обороны в ближневосточном регионе.

Ранее агентство Reuters передавало, что на фоне эскалации войны с Ираном премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отправке в Катар еще четырех истребителей Typhoon. В Лондоне подчеркивали, что наращивание сил направлено на защиту британских интересов и союзников в регионе.

