The Telegraph: Британия может направить на Ближний Восток тысячи перехватчиков дронов

Великобритания рассматривает возможность отправки на Ближний Восток тысяч перехватчиков беспилотников для усиления защиты от иранских БПЛА типа Shahed, пишет The Telegraph.

Согласно публикации, в Лондоне изучают, целесообразно ли использовать британскую систему Octopus, которую применяют в Украине, для укрепления британской обороны в ближневосточном регионе.

Ранее агентство Reuters передавало, что на фоне эскалации войны с Ираном премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отправке в Катар еще четырех истребителей Typhoon. В Лондоне подчеркивали, что наращивание сил направлено на защиту британских интересов и союзников в регионе.