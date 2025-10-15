"Я люблю Гитлера": сайт Politico опубликовал переписку лидеров "Молодых республиканцев"

Сайт Politico получил доступ к внутренней переписке лидеров движения "Молодые республиканцы", объединяющего активистов этой американской партии в возрасте 18-40 лет. В общей сложности речь идет о 28000 сообщений в мессенджере Telegram, которыми активисты обменивались на протяжении семи месяцев.

Эти сообщения были полны расистской, антисемитской и женоненавистнической риторики. "Тех, кто проголосует против нас, мы отправим в газовые камеры", – говорится в одном из них. "Я люблю Гитлера", – сообщает активист Питер Джинта. "Я готова смотреть, как сжигают людей", – заявляет Энни Кайкати, член нью-йоркского комитета организации.

В переписке идет речь об убийствах и изнасилованиях, темнокожих американцев называют "обезьянами", используя и другие оскорбительные термины. Есть и выступления в поддержку рабства. Члены группы опасаются утечки информации из чата, но все равно продолжают обмениваться подобными посланиями.

С резким осуждением действий активистов выступили представители как Демократической, так и Республиканской партии. Федерация Молодых республиканцев выразила возмущение риторикой и призвала всех причастных уйти в отставку с занимаемых постов. Член Сената штата Нью-Йорк Майк Райли уволил Питера Джинту, работавшего начальником его аппарата.