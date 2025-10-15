"Аль-Арабия": Нетаниягу не принял участие в "саммите мира" из-за угрозы бойкота со стороны Эрдогана

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает со ссылкой на AFP, что причиной отказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу от участия в "саммите "мира", прошедшем в Шарм аш-Шейхе, стала угроза бойкота конференции со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Нетаниягу был приглашен на конференцию по реконструкции сектора Газы в день ее проведения. Во время визита президента США Дональда Трампа в Кнессет Нетаниягу в его присутствии провел телефонный разговор с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. В ходе беседы обсуждался вопрос о приглашении главы правительства Израиля.

Согласно публикации, Эрдоган узнал о приглашении на борту самолета, направляясь на саммит. Он сообщил, что его самолет не приземлится в Шарм аш-Шейхе, пока приглашение не будет отозвано. "По инициативе президента и благодаря дипломатическим усилиям Турции, при поддержке других лидеров, Нетаниягу не стал участвовать в саммите", – сообщил турецкий дипломатический источник.

Бойкотом конференции в случае участия израильского лидера пригрозил и премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани. "Иракская делегация проинформировала египетскую сторону, что она не готова участвовать в региональном саммите, если на нем будет присутствовать Нетаниягу", – рассказал советник президента Ирака Али аль-Мусауи.

Отметим, что канцелярия премьер-министра Израиля назвала причиной его отказа от участия близость праздника Симхат-Тора. "Глава правительства Биньямин Нетаниягу был приглашен президентом США Дональдом Трампом принять участие в конференции, которая пройдет в Шарм аш-Шейхе. Глава правительства поблагодарил президента, но сообщил, что не сможет принять участия из-за наступления праздника", – было сказано в заявлении.