Отчет Института Reuters: соцсети впервые обошли СМИ как главный источник новостей

Отчет, подготовленный Институтом Reuters по изучению журналистики при Оксфордском университете, свидетельствует: впервые в истории социальные сети обошли традиционные СМИ как основной источник новостей. Об этом сообщает France 24.

Исследование основано на опросе 100000 человек в 48 государствах мира. 54% респондентов сообщили, что основным источником новостей для них являются соцсети и видеоплатформы. Если учитывать чат-боты на основе искусственного интеллекта, показатель вырастает до 56%.

Телевидение назвали основным источником новостей 52% опрошенных, газеты и новостные сайты – 51%, радио – 21%. В то же время во многих странах, в первую очередь в Европе, потребители новостей по-прежнему предпочитают традиционные СМИ.

Как и можно было предположить, чем люди младше, тем более важным источником информации становятся для них социальные сети. Респонденты отмечают, что обращаются в X и YouTube специально в поисках новостей, в то время как в Facebook, Instagram и TikTok они обычно просто натыкаются на них в процессе пользования.

Меняющаяся ситуация представляет значительную угрозу для финансовой модели СМИ, особенно в интернете. Лишь 17% опрошенных сообщили, что платят за доступ к информации. Львиная доля рекламных доходов достается не изданиям, а таким гигантам как Google и Meta.

Еще одна тенденция – рост популярности видео-контента, что также увеличивает силу тех, кто создает в интернете, ослабляя влияние традиционных СМИ. При этом лишь 37% респондентов заявляют, что большую часть времени верят новостям. Глава авторской группы Джим Иган говорит: документ свидетельствует, что журналистика, как и мир в целом, переживает тяжелые времена.