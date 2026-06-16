WSJ: меморандум позволит Ирану немедленно начать экспорт топлива и нефти

Как сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с соглашением между Ираном и США, Ирану будет позволено начать экспорт нефти и топлива сразу после подписания меморандума о взаимопонимании.

При этом отмечается, что освобождение от санкций распространяется и на услуги, необходимые для торговли энергоносителями: банковские сервисы, транспортировку и страховку.

Утром 16 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что, меморандум, подписание которого состоится в Женеве 19 июня, касается таких вопросов как окончание военных действий, Ормузский пролив, морская блокада и восстановление экономики.

По его словам, отмена санкций и ядерная программа будут обсуждаться на втором этапе переговоров, на которую отведено 60 дней. О том, что экспорт энергоносителей начнется только после подписания всеобъемлющего соглашения, говорил и президент США Дональд Трамп.