Axios: Рубио и Хегсет недовольны соглашением, ЦРУ не верит, что Иран выполнит ядерные обязательства

Как пишет издание Axios, директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил президенту США Дональду Трампу и другим руководителям администрации: разведданные заставляют усомниться в том, что Иран готов пойти на требуемые США уступки в ядерной области.

Журналист Барак равид отмечает: глава ЦРУ – не единственный скептик в американском руководстве. Во внутренних дискуссиях опасения в связи с меморандумом о взаимопонимании выражали государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. В поддержку соглашения выступили вице-президент Джей Ди Вэнс и посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Источник в Белом доме сообщил Axios, что соглашение отвечает всем выдвинутым администрацией условиям, в частности – гарантирует, что у Ирана не будет ядерного оружия. Все понимают, что окончательное решение принимает Трамп", – сказал собеседник издания.

Текст меморандума, в котором 14 пунктов, не опубликован, однако знакомый с ним источник заявил Равиду, что США пошли на большие уступки, чем Иран – если только ядерное соглашение не будет отвечать всем американским условиям. Только после заключения этого соглашения США выведет из региона сосредоточенную для войны группировку и отменит санкции.

Добавим, что вечером 14 июня издание "Исраэль а-Йом", цитируя источник в американской администрации, написал, что обсуждение вопроса о сделке завершено, и тем, кто выступал против нее, дали понять: это будет иметь для них личные последствия.