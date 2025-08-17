x
17 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
17 августа 2025
17 августа 2025
17 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Пресса

Axios: Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским 22 августа

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 17 августа 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 12:13
Axios: Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским 22 августа
AP Photo/Jae C. Hong

Как сообщает издание Axios со ссылкой на информированные источники, президент США Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского уже 22 августа.

Согласно публикации, на прошедших 15 августа американо-российских переговорах Путин потребовал уступить России Донецкую и Луганскую области. В качестве "ответного" шага российский лидер согласен прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях.

18 августа в Вашингтоне ожидаются переговоры Зеленского Трампом, в которых примут участие и лидеры европейских стран. Согласно публикациям СМИ, представителем ЕС может стать президент Финляндии Александр Стубб, чьи хорошие отношения с Трампом не помешают ему отстаивать европейскую позицию.

