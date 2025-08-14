x
Пресса

Ynet: Трамп вскоре может посетить Израиль – при одном условии

Дональд Трамп
время публикации: 14 августа 2025 г., 17:25 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 17:40
Ynet: Трамп вскоре может посетить Израиль – при одном условии
AP Photo/Ariel Schalit

Президент США Дональд Трамп может в следующем месяце посетить Израиль – рассматривается возможность сделать в Израиле остановку во время сентябрьского визита Трампа в Великобританию.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято в соответствии с развитием событий вокруг переговоров о прекращении огня в секторе газы: в случае соглашения у Трампа будет причина прибыть в Израиль.

Как сообщает Ynet со ссылкой на источники в Белом доме, представители американской администрации не исключают возможность посещения Дональдом Трампом Израиля перед его визитом в Великобританию по приглашению короля Карла III, этот визит запланирован на 17-19 сентября.

"Зондирование почвы" по поводу возможного визита Трампа в Израиль происходит не в первый раз, однако о конкретной организации визита речь в настоящий момент не идет.

