"Калькалист": из разработчиков Apple в производители яблочного бренди на границе с Ливаном

Издание "Калькалист" рассказывает историю Инона Тамира, 44 лет, главы отдела разработки продукта на израильской вискокурне VERSTILL в Галилее. Тамир живет с супругой и двумя дочерьми в кибуце Мисгав-Ам на границе с Ливаном; во время недавней войны, когда дорога до винокурни в Лехавот а-Башан находилась под постоянной угрозой беспилотников и ракет, он продолжал ежедневно ездить на работу.

Детство Тамир провел в США, где отец руководил пластмассовыми заводами, затем семья вернулась в Кацрин. После армии работал барменом, а затем управляющим баров в эйлатском отеле Herods. Позже изучал экологию и биотехнологии в колледже Тель-Хай, работал на пивоварне "Голан" и в сельскохозяйственном НИИ. В 2013 году через брата получил предложение от Apple в Ирландии — сначала год на месте, затем еще четыре года удаленно из Израиля, занимаясь локализацией и отладкой карт и операционных систем iOS/macOS.

Вернувшись к пивоварению, а затем вместе с партнером запустив вегетарианский кейтеринг для йога-ретритов, в 2019 году Тамир присоединился к стартапу VERSTILL, который производит виски, джин, арак, бренди и пиво по заказу брендов, виноделен и ресторанов. Компания запатентовала модульный перегонный куб с регулируемым содержанием меди и технологию ускоренной выдержки, позволяющую за несколько недель получить характер напитка, который обычно формируется годами.

Среди клиентов — пивоварня "Малка", сеть "Меню Вино", отель Norman, группа Омри Имбера и кофейный бренд "Тамати". Компания перерабатывает и излишки местного сельхозпроизводства — от невостребованного вина до яблок второго сорта, из которых получается яблочный бренди. Сейчас в VERSTILL 12 сотрудников в Израиле и пять — в дочерней компании в США; всего привлечено 9 млн долларов инвестиций.