Редакция "Аль-Арабии" опубликовала предполагаемый текст соглашения между США и Ираном

Английская редакция телеканала "Аль-Арабия" заявила, что ей удалось получить копию проекта меморандума между США и Ираном, который, как ожидается, будет подписан в пятницу, 19 июня.

Опубликованный "Аль-Арабией" текст меморандума о взаимопонимании состоит из 14 пунктов. Он предусматривает немедленное прекращение войны, восстановление судоходства, снятие американской морской блокады, переговоры о будущем иранской ядерной программы, а также возможное снятие санкций.

Официально текст соглашения пока не опубликован. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пока не публикует текст соглашения из-за "деликатных дипломатических процессов" и по просьбе Ирана и посредников.

Документ, обнародованный "Аль-Арабией", содержит следующие пункты:

1. Иран и США вместе со своими союзниками в нынешней войне объявляют после подписания меморандума о немедленном и постоянном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан. Стороны обязуются впредь не предпринимать враждебных действий друг против друга и воздерживаться от угрозы силой или ее применения. Эти положения должны быть подтверждены в окончательном соглашении.

2. Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

3. Стороны обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение 60 дней. Этот срок может быть продлен по взаимному согласию.

4. Сразу после подписания меморандума США должны снять морскую блокаду, не допускать вмешательства или препятствий в отношении Ирана и восстановить судоходство до прежнего уровня в течение 30 дней. США также обязуются вывести свои силы из прилегающих районов в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения.

5. После подписания меморандума Иран должен немедленно принять меры для восстановления движения торговых судов из Персидского залива в Оманский залив и обратно. Судоходство должно вернуться к довоенному объему в течение 30 дней, с учетом необходимости устранения технических препятствий и обезвреживания мин.

6. США вместе со своими региональными партнерами обязуются подготовить согласованный сторонами план восстановления и экономического развития Ирана. План должен предусматривать финансирование в размере не менее 300 млрд долларов. Механизм его реализации должен быть согласован в течение 60 дней в рамках окончательного соглашения.

7. США обязуются прекратить, по графику, который будет согласован в окончательном соглашении, все виды санкций против Ирана. Речь идет в том числе о резолюциях Совета Безопасности ООН, решениях Совета управляющих МАГАТЭ, а также об односторонних американских санкциях, как первичных, так и вторичных.

8. Иран вновь заявляет, что никогда не будет производить ядерное оружие. Иран и США также договорились, что судьба обогащенных материалов и другие вопросы, связанные с иранской ядерной программой, включая ядерные потребности Ирана, будут урегулированы в окончательном соглашении.

9. До заключения окончательного соглашения стороны обязуются сохранять статус-кво: Иран – в отношении своей ядерной программы, США – в отношении санкций и военного присутствия в регионе. Вашингтон не должен вводить новые санкции против Тегерана или усиливать свои силы в регионе.

10. США обязуются сразу после подписания меморандума и до даты снятия санкций выдать через министерство финансов разрешения на экспорт иранской нефти, нефтехимической продукции и их производных, а также на все связанные с этим услуги, включая банковские операции, страхование и транспортировку.

11. США обязуются по мере продвижения переговоров к окончательному соглашению разблокировать замороженные или ограниченные средства и активы Ирана и обеспечить к ним полный доступ. Эти средства смогут использоваться для платежей конечным получателям, определенным Центральным банком Ирана. США должны выдать все необходимые разрешения и лицензии.

12. Иран и США договорились создать механизм контроля за выполнением окончательного соглашения и дальнейшим соблюдением его условий.

13. После подписания меморандума и получения гарантий начала выполнения пунктов 4, 5, 10 и 11, а также продолжения этих шагов, Иран и США приступят к переговорам об окончательном соглашении по оставшимся вопросам.

14. Окончательное соглашение должно быть утверждено обязательной к исполнению резолюцией Совета Безопасности ООН.