Axios: США опасаются атаки со стороны Кубы, беспилотники поступили из Ирана и России

Американская разведка располагает данными о том, что Куба получила более 300 военных беспилотников, и в Гаване обсуждалась возможность их использования для ударов по базе США в Гуантанамо, американским военным кораблям и, возможно, Ки-Уэсту во Флориде, пишет Axios со ссылкой на секретные разведданные.

Автор публикации Марк Капуто пишет со ссылкой на американских чиновников, что с 2023 года Куба получает ударные БПЛА "различных возможностей" от России и Ирана и размещает их в стратегических точках на острове. За последний месяц кубинские власти, как утверждается в публикации, запрашивали у Москвы новые дроны и военное оборудование.

В Вашингтоне не считают, что Куба готовится к немедленной атаке, однако расценивают ее программу БПЛА как растущую угрозу из-за близости острова к США и присутствия в Гаване иранских военных советников.

По данным Axios, директор ЦРУ Джон Рэтклифф на этой неделе посетил Кубу и предупредил власти страны о том, что реакция на любые враждебные действия будет крайне жесткой.