CNN: в администрации Трампа обсуждали возможную встречу с Ким Чен Ыном во время азиатского турне
время публикации: 18 октября 2025 г., 15:33 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 15:41
В Вашингтоне чиновники администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке обсуждали возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе намечаемой на ноябрь поездки по Азии.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным телеканала, серьезной логистической подготовки и прямой коммуникации с Пхеньяном на данный момент нет.
В Белом доме публикацию CNN пока не комментируют.
Ранее Трамп публично говорил о возможности встречи с Ким Чен Ыном на фоне подготовки к азиатскому турне и возможного саммита с председателем КНР Си Цзиньпином.
Напомним, что в 2019 году Дональд Трамп встречался с Ким Чен Ыном. Никаких позитивных последствий эти контакты не дали.