CNN: в администрации Трампа обсуждали возможную встречу с Ким Чен Ыном во время азиатского турне

В Вашингтоне чиновники администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке обсуждали возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе намечаемой на ноябрь поездки по Азии.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, серьезной логистической подготовки и прямой коммуникации с Пхеньяном на данный момент нет.

В Белом доме публикацию CNN пока не комментируют.

Ранее Трамп публично говорил о возможности встречи с Ким Чен Ыном на фоне подготовки к азиатскому турне и возможного саммита с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, что в 2019 году Дональд Трамп встречался с Ким Чен Ыном. Никаких позитивных последствий эти контакты не дали.