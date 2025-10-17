Докфильм о Газе, показанный BBC, признан регулятором вводящим в заблуждение

Британский регулятор Ofcom признал, что документальный фильм BBC "Газа: Как выживать в зоне боевых действий" ввел зрителей в заблуждение: не было раскрыто, что 13-летний рассказчик – сын чиновника от ХАМАСа в администрации Газы.

Нарушение квалифицировано как "существенно вводящее в заблуждение" (правило 2.2 Кодекса вещания). BBC обязали в прайм-тайм на BBC Two опубликовать заявление с выводами регулятора, сообщает Reuters.

По данным Ofcom, фильм снят независимой компанией HOYO Films и был снят с iPlayer в феврале – через пять дней после эфира – после публикаций о семейных связях юного рассказчика.

Руководство BBC объявило, что выводы Ofcom совпадают с результатами внутреннего расследования. Вещатель "полностью принимает решение регулятора" и выполнит санкцию после утверждения формулировки и даты.

В июле проведенное внутреннее расследование подтвердило опасения критиков британской корпорации ВВС, что фильм "Газа: Как выживать в зоне боевых действий" был снят в нарушение этических норм журналистики и вводит в заблуждение зрителей. Правда, ответственность за ошибку в корпорации переложили на компанию, которая в качестве подрядчика сняла картину по заказу ВВС.

Скандал разгорелся в марте 2025 года, когда ВВС показал фильм на своей стриминговой платформе ВВС iPlayer. Довольно быстро выяснилось, что в роли рассказчика в фильме выступает 13-летний Абдулла аль-Язури, сын замминистра сельского хозяйства ХАМАСа. Еще до того, как это стало известно, корпорация получила 500 жалоб зрителей, которые посмотрели картину и посчитали ее антиизраильской. Когда выяснилось, кто ведет повествование в картине, в корпорацию пришло уже несколько тысяч жалоб, а гендиректор ВВС Тим Дэйви был вызван на слушания в Комитет по культуре, медиа и спорту. В корпорации ссылались на то, что продюсерская компания Hoyo Films, которая и предоставила эту картину как подрядчик, ввела ВВС в заблуждение, не сообщив полную информацию о героях ленты. В корпорации пообещали провести внутреннее расследование, результаты которого были опубликованы сегодня. И мало чем отличаются от тех аргументов в попытке оправдаться, которые приводила пресс-служба ВВС еще весной.

Согласно расследованию, фильм "Газа: Как выживать в зоне боевых действий" действительно нарушает редакционные стандарты, поскольку происхождение рассказчика и его прямая родственная связь с функционером ХАМАСа не упоминается в картине. Однако ответственность за эту ошибку ВВС полностью возлагает на компанию Hoyo Films, которая, по ее собственному признанию, знала о происхождении юноши, но не сообщила о нем ни прокатчику, ни зрителям. В ВВС же уверяют, что ничего не знали, но пообещали принять меры, чтобы такого больше не случилось.