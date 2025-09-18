Reuters: аннексия Западного берега не повлечет разрыва отношений между Израилем и ОАЭ

Как передает агентство Reuters

со ссылкой на информированные источники в Объединенных Арабских Эмиратах, в случае распространения израильского суверенитета на Западный берег или его часть Эмираты снизят уровень дипломатических отношений, но не разорвут их.

Дипотношения между двумя странами были установлены в 2020 году в результате достигнутых при посредничестве первой администрации Дональда Трампа "соглашений Авраама". Однако после начала военных действий между Израилем и ХАМАСом напряженность между двумя странами нарастает. Аннексия повлечет за собой отзыв посла ОАЭ.

В то же время израильское руководство убеждено, что ущерб двусторонним отношениям не станет необратимым. В Израиле заинтересованы в сотрудничестве с крупнейшим коммерческим центром Ближнего Востока.

Одним из тревожных звонков стало решение властей ОАЭ не допустить израильские оборонные компании на Дубайский авиасалон, который состоится в ноябре. Министерство обороны Израиля сообщило, что ему известно об этом решении. Посольство Израиля в Абу-Даби сообщило, что продолжит работу над укреплением отношений.