Пресса

Reuters: увольнения в американской миссии по Сирии, курс на интеграцию курдов

США
Сирия
СМИ
Курды
время публикации: 18 сентября 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 09:53
Reuters: увольнения в американской миссии по Сирии, курс на интеграцию курдов
SANA via AP

Нескольких основных сотрудников Syria Regional Platform – фактической американской миссии по Сирии, базирующейся в Стамбуле – недавно уволили, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Точное число уволенных не раскрывается. Но сообщается, что все они работали под руководством нового спецпосланника США по Сирии Тома Баррака, также являющегося американским послом в Турции.

По данным агентства Reuters, перестановки происходят на фоне курса Вашингтона на интеграцию курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) в централизованные структуры при президенте Сирии Ахмаде аш-Шараа.

Госдеп США от комментариев отказался.

