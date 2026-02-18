x
18 февраля 2026
|
последняя новость: 16:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 февраля 2026
|
18 февраля 2026
|
последняя новость: 16:52
18 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Axios со ссылкой на советника Трампа: вероятность войны США против Ирана – 90%

США
Иран
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 18 февраля 2026 г., 15:58 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 16:43
Axios со ссылкой на советника Трампа: вероятность войны США против Ирана – 90%
Mass Communication Specialist 3rd Class Jeff Sherman, U.S. Navy via AP

Портал Axios со ссылкой на неназванного советника президента США Дональда Трампа сообщил, что вероятность начала американской военной операции против Ирана в ближайшие недели оценивается в 90%.

Источник утверждает, что Трамп "теряет терпение" на фоне пробуксовки дипломатических контактов, а в окружении президента продолжаются споры о целесообразности силового сценария.

На этом фоне американские военные готовятся к варианту операции, которая может продолжаться несколько недель, и усиливают группировку в регионе на случай решения Белого дома о нанесении ударов. На Ближний Восток продолжают прибывать американские боевые самолеты – заправщики, истребители (F-16, F-22, F-35), самолеты-разведчика AWACS и Boeing RC-135V/W Rivet Joint.

США стягивают на Ближний Восток все больше сил: две авианосные ударные группы, около 12 кораблей, сотни истребителей и несколько систем ПРО. Более 150 военно-транспортных рейсов доставили в регион вооружение и боеприпасы.

Израильские СМИ пишут, что в Израиле начали готовиться к тому, что дипломатические усилия могут не принести результата.

Телеканал "Кешет-12" передал, что США дали понять Израилю, что переговоры практически зашли в тупик, крайне сложно будет продвинуться на них дальше, поскольку иранцы не согласятся с требованиями Трампа. В Израиле убеждены, что Трамп готов к военным действиям против Тегерана, но прежде он должен продемонстрировать, что дипломатические усилия себя исчерпали.

Это означает, что Израиль должен быть готов к любому развитию событий, в том числе, к тому, что Иран может напасть первым.

По информации "Кешет-12", в Иерусалиме считают, что США примерно через неделю завершат стягивание своих сил в регион.

По информации новостной службы "Кан", в рамках подготовки к возможному военному столкновению с Ираном в среду, 18 февраля, в Кнессете состоится закрытое заседание, на которое приглашен командующий Службой тыла Шай Клепер. Генерал-майор Клепер представит членам парламентского комитета по иностранным делам и обороне информацию, касающуюся вопросов безопасности, в том числе о готовности израильского тыла к ракетным обстрелам и атакам беспилотников.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 февраля 2026

Аракчи после переговоров в Женеве: "Удалось достичь согласия по определяющим принципам"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 февраля 2026

Хаменеи прокомментировал переговоры с США угрожающей цитатой из Корана
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 февраля 2026

"Кан": Израиль готовится к новой войне с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 февраля 2026

Дата нового раунда переговоров не назначена, но США ждут предложений Тегерана в ближайшие две недели