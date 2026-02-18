Axios со ссылкой на советника Трампа: вероятность войны США против Ирана – 90%

Портал Axios со ссылкой на неназванного советника президента США Дональда Трампа сообщил, что вероятность начала американской военной операции против Ирана в ближайшие недели оценивается в 90%.

Источник утверждает, что Трамп "теряет терпение" на фоне пробуксовки дипломатических контактов, а в окружении президента продолжаются споры о целесообразности силового сценария.

На этом фоне американские военные готовятся к варианту операции, которая может продолжаться несколько недель, и усиливают группировку в регионе на случай решения Белого дома о нанесении ударов. На Ближний Восток продолжают прибывать американские боевые самолеты – заправщики, истребители (F-16, F-22, F-35), самолеты-разведчика AWACS и Boeing RC-135V/W Rivet Joint.

США стягивают на Ближний Восток все больше сил: две авианосные ударные группы, около 12 кораблей, сотни истребителей и несколько систем ПРО. Более 150 военно-транспортных рейсов доставили в регион вооружение и боеприпасы.

Израильские СМИ пишут, что в Израиле начали готовиться к тому, что дипломатические усилия могут не принести результата.

Телеканал "Кешет-12" передал, что США дали понять Израилю, что переговоры практически зашли в тупик, крайне сложно будет продвинуться на них дальше, поскольку иранцы не согласятся с требованиями Трампа. В Израиле убеждены, что Трамп готов к военным действиям против Тегерана, но прежде он должен продемонстрировать, что дипломатические усилия себя исчерпали.

Это означает, что Израиль должен быть готов к любому развитию событий, в том числе, к тому, что Иран может напасть первым.

По информации "Кешет-12", в Иерусалиме считают, что США примерно через неделю завершат стягивание своих сил в регион.

По информации новостной службы "Кан", в рамках подготовки к возможному военному столкновению с Ираном в среду, 18 февраля, в Кнессете состоится закрытое заседание, на которое приглашен командующий Службой тыла Шай Клепер. Генерал-майор Клепер представит членам парламентского комитета по иностранным делам и обороне информацию, касающуюся вопросов безопасности, в том числе о готовности израильского тыла к ракетным обстрелам и атакам беспилотников.