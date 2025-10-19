FT: Трамп призвал Зеленского принять российские условия: "Иначе Путин вас уничтожит"

Как утверждает британское издание The Finanancial Times со ссылкой на информированные о ходе переговоров президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшаяся 17 октября в Белом доме, проходила крайне напряженно.

По информации издания, Трамп призвал своего собеседника принять российские условия окончания войны. По его словам, Украина проигрывает войну: "Если Путин захочет – он вас уничтожит".

Источники сообщили, что американский президент неоднократно срывался на крик и нецензурную брань. В определенный момент он сбросил со стола привезенные украинской делегацией карты. Трамп потребовал от Украины уступить России Донецкую область в обмен на российские уступки в Херсонской и Запорожской областях.

Зеленский, который ехал в Вашингтон, чтобы обсуждать условия поставок Украине ракет "Томагавк", был крайне обескуражен тем, что американский президент, по сути, повторил условия, выдвинутые российским лидером. В европейских столицах были также разочарованы позицией американского президента.

Утром 19 октября газета The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных собеседников пишет, что во время недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы Украина уступила России полный контроль над Донецкой областью как условие завершения войны.

По сведения WP, Путин при этом дал понять, что готов отказаться от претензий на части Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас частично оккупированы армией РФ.