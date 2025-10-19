WP: Путин в беседе с Трампом требовал, чтобы Украина уступила Донецкую область

The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных собеседников пишет, что во время недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы Украина уступила России полный контроль над Донецкой областью как условие завершения войны.

По сведения WP, Путин при этом дал понять, что готов отказаться от претензий на части Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас частично оккупированы армией РФ.

Трамп "настаивает на сделке" и намерен встретиться с Путиным в ближайшее время в Будапеште, отмечается в публикации. В то же время указывается, что публично Трамп требования Путина не поддержал.

В публикации отмечается, что вряд ли Украина примет подобные условия. Ранее Киев добивался усиления ПВО и долгосрочных гарантий безопасности, отвергая любые территориальные уступки.