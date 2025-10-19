x
19 октября 2025
|
последняя новость: 08:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 октября 2025
|
19 октября 2025
|
последняя новость: 08:58
19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WP: Путин в беседе с Трампом требовал, чтобы Украина уступила Донецкую область

Война в Украине
Война в России
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 19 октября 2025 г., 07:52 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 07:59
WP: Путин в беседе с Трампом требовал, чтобы Украина уступила Донецкую область
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных собеседников пишет, что во время недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы Украина уступила России полный контроль над Донецкой областью как условие завершения войны.

По сведения WP, Путин при этом дал понять, что готов отказаться от претензий на части Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас частично оккупированы армией РФ.

Трамп "настаивает на сделке" и намерен встретиться с Путиным в ближайшее время в Будапеште, отмечается в публикации. В то же время указывается, что публично Трамп требования Путина не поддержал.

В публикации отмечается, что вряд ли Украина примет подобные условия. Ранее Киев добивался усиления ПВО и долгосрочных гарантий безопасности, отвергая любые территориальные уступки.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 октября 2025

Зеленский предложил Трампу тысячи украинских дронов в обмен на Tomahawk
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 октября 2025

Трамп анонсировал новую встречу с Путиным. Она пройдет в Будапеште
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 октября 2025

Трамп сообщил, что беседует с Путиным и разговор будет долгим