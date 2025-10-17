Зеленский предложил Трампу тысячи украинских дронов в обмен на Tomahawk

В пятницу, 17 октября, в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, на которой обсуждались новые возможности для Киева наносить удары вглубь российской территории.

Трамп заявил, что готов подумать над предложением Зеленского обменять крылатые ракеты Tomahawk на украинские беспилотники. При этом он предупредил, что использование ракет большой дальности может привести к эскалации войны. "Мы будем говорить о Tomahawk, но мы бы очень хотели, чтобы они не понадобились. Мы бы очень хотели, чтобы война закончилась", – сказал Трамп журналистам перед началом встречи.

Встреча состоялась на следующий день после телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого Москва предупредила о последствиях передачи США ракет большой дальности Украине, а также президенты двух стран договорились о встрече в Будапеште.

CNN сообщает, что встреча двух лидеров продолжалась около двух часов.