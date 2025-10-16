x
16 октября 2025
|
последняя новость: 21:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 октября 2025
|
16 октября 2025
|
последняя новость: 21:36
16 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп анонсировал новую встречу с Путиным. Она пройдет в Будапеште

Дональд Трамп
Владимир Путин
Война в Украине
время публикации: 16 октября 2025 г., 21:36 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 21:42
Трамп анонсировал новую встречу с Путиным. Она пройдет в Будапеште
AP Photo/John McDonnell

Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет новую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Саммит пройдет в Будапеште во время визита американского лидера в Венгрию. Дата поездки еще не определена.

Заявление о встрече, призванной содействовать прекращению российско-украинской войны, было сделано после двухчасового телефонного разговора Трампа и Путина. Президент США назвал эту беседу продуктивной. "Посмотрим, удастся ли нам положить конец этой бесславной войне", – сказал он.

Прекращение войны между Россией и Украиной, как и урегулирование в секторе Газы, были основными пунктами предвыборной программы Трампа. Он даже заявлял, что положит конец конфликту в 24 часа. После подписания соглашения по Газе Трамп вновь вернулся к украинскому конфликту.

Напомним, что первая его встреча с Путиным, прошедшая на Аляске, закончилась безрезультатно, несмотря на то, что после ее окончания Трамп излучал оптимизм. С целью увеличить давление на Россию американская администрация обсуждает вопрос о передаче Украине ракет "Томагавк".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook