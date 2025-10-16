Трамп анонсировал новую встречу с Путиным. Она пройдет в Будапеште

Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет новую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Саммит пройдет в Будапеште во время визита американского лидера в Венгрию. Дата поездки еще не определена.

Заявление о встрече, призванной содействовать прекращению российско-украинской войны, было сделано после двухчасового телефонного разговора Трампа и Путина. Президент США назвал эту беседу продуктивной. "Посмотрим, удастся ли нам положить конец этой бесславной войне", – сказал он.

Прекращение войны между Россией и Украиной, как и урегулирование в секторе Газы, были основными пунктами предвыборной программы Трампа. Он даже заявлял, что положит конец конфликту в 24 часа. После подписания соглашения по Газе Трамп вновь вернулся к украинскому конфликту.

Напомним, что первая его встреча с Путиным, прошедшая на Аляске, закончилась безрезультатно, несмотря на то, что после ее окончания Трамп излучал оптимизм. С целью увеличить давление на Россию американская администрация обсуждает вопрос о передаче Украине ракет "Томагавк".