NGO Monitor: директор больницы "Камаль Адуан" в Газе – полковник ХАМАСа

Расположенная в Иерусалиме организация NGO Monitor установила, что директор расположенной в секторе Газы больницы "Камаль Адуан" Хусам Абу Сафия является полковником террористической группировки ХАМАС. Об этом пишет New York Post.

Абу Сафия неоднократно появлялся в западных СМИ как свидетель "геноцида" в Газе. 29 октября 2023 года и 2 декабря 2024 года он опубликовал статьи в New York Times, полные пропаганды группировки. То, что речь идет о враче, возглавляющем медицинское учреждение, было призвано сделать его свидетельства еще более убедительными.

Однако NGO Monitor нашла фотографию, сделанную в 2016 году на открытии больницы "Камаль Радуан". ХАМАС отметил событие торжественной церемонией. На ней присутствовали высокопоставленные представители группировки. На фото Абу Сафия предстает в форме полковника "медицинской службы" джихадистов.

"Те, кто предоставлял ему платформу, должны провести серьезную переоценку ценностей и понять, как они позволили вести пропаганду реальному террористу ХАМАСа", – цитирует New York Post исследователя NGO Monitor Винсента Чебата.

Напомним: в конце 2024 года ЦАХАЛ провел операцию в районе больницы "Камал Адуан". Было задержано более 240 террористов. Получены доказательства использования медицинского учреждения в качестве базы боевиков и склада вооружений. Среди задержанных был и Абу Сафия – по подозрениям в причастности к террористической деятельности.