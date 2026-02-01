Axios: министр обороны Саудовской Аравии выступил в поддержку удара по Ирану

Согласно изданию Axios, министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман, посетивший Вашингтон, сообщил представителям американской администрации, что отказ США от удара по Ирану приведет к усилению режима яатолл.

"На данном этапе, если удара не произойдет, это придаст режиму храбрости", – сказал высокопоставленный представитель саудовской королевской семьи. По его словам, после сделанных президентом США Дональдом Трампом резких заявлений у него нет выхода, кроме как отдать приказ о начале операции.

В публикации Барака Равида подчеркивается, что ранее представители Саудовской Аравии выступали против проведения операции. Около трех недель назад наследник престола принц Мухаммад бин Салман призвал Трампа к сдержанности, что стало одной из причин отмены удара.

Министр обороны Саудовской Аравии в ходе визита встретился с военным министром США Питом Хегсетом, государственным секретарем Марко Рубио, специальным представителем администрации Стивом Виткоффом и главой объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном. Главной темой переговоров стал возможный удар по Ирану.