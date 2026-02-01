x
01 февраля 2026
Пресса

Axios: министр обороны Саудовской Аравии выступил в поддержку удара по Ирану

США
Саудовская Аравия
Иран
время публикации: 01 февраля 2026 г., 08:51 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 09:00
Wikipedia.org. Фото: U.S. Department of State/Official State Department photo by Freddie Everett

Согласно изданию Axios, министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман, посетивший Вашингтон, сообщил представителям американской администрации, что отказ США от удара по Ирану приведет к усилению режима яатолл.

"На данном этапе, если удара не произойдет, это придаст режиму храбрости", – сказал высокопоставленный представитель саудовской королевской семьи. По его словам, после сделанных президентом США Дональдом Трампом резких заявлений у него нет выхода, кроме как отдать приказ о начале операции.

В публикации Барака Равида подчеркивается, что ранее представители Саудовской Аравии выступали против проведения операции. Около трех недель назад наследник престола принц Мухаммад бин Салман призвал Трампа к сдержанности, что стало одной из причин отмены удара.

Министр обороны Саудовской Аравии в ходе визита встретился с военным министром США Питом Хегсетом, государственным секретарем Марко Рубио, специальным представителем администрации Стивом Виткоффом и главой объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном. Главной темой переговоров стал возможный удар по Ирану.

