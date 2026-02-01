Трамп оценил переговоры с Ираном как "серьезные". Концентрация военных сил в регионе продолжается

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ведет "серьезные" переговоры с Вашингтоном, он выразил надежду на то, что переговоры с Исламской Республикой приведут к приемлемым результатам.

Накануне секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани написал в X, что "вопреки атмосфере войны, искусственно раздуваемой в СМИ, формируются рамки для развития переговоров".

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что "в настоящее время нет серьезной основы для переговоров (с Соединенными Штатами). "Для того чтобы переговоры были реальными и плодотворными, необходимо сначала устранить атмосферу угроз и давления", – подчеркнул он. "США пытаются связаться с Ираном через другие страны. Невозможно вести переговоры, диктуя условия. Смена режима в Иране – это всего лишь иллюзия, в которой живут некоторые. Наша система прочна, поэтому смена одних людей другими ничего не меняет", – сказал Аракчи.

В переговорный процесс включен Катар. 31 января иранские СМИ сообщали о кратком визите в Тегеран премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мухаммада бин Абд ар-Рахмана аль Тани.

В минувшую субботу сообщалось о серии взрывов в Иране – в Ахвазе, на юго-западе страны, в Бендер-Аббасе, на юго-востоке страны, а таже в Паранде (около Тегерана) и в ряде других районов. Власти США заявляли, что американцы или израильтяне непричастны к этим взрывам. Аналогичные заявления делали в Тегеране.

Несмотря на продолжающуюся концентрацию американских военных сил в регионе, президент США Дональд Трамп продолжает говорить о возможности сделки с Тегераном. 30 января во время брифинга в Белом доме он сказал, что, по его мнению, Тегеран хочет заключить сделку, чтобы избежать военных действий. Трамп добавил, что американская флотилия у берегов Ирана больше той, которую была отправлена для свержения лидера Венесуэлы. "У нас сейчас в направлении Ирана движется огромная армада, флотилия, называйте как хотите, она даже больше, чем та, что была в Венесуэле", – заявил президент журналистам в Овальном кабинете. "Надеюсь, мы заключим сделку. Если это произойдет, хорошо. Если нет, посмотрим, что будет". На вопрос, установил ли он для Ирана крайний срок для заключения соглашения по ядерной программе, баллистическим ракетам и другим вопросам, Трамп ответил: "Да, установил", но добавил, что "только они знают наверняка, какой именно это срок". Он сказал, что общался с иранским руководством. "Они собирались повесить 837 человек. И я сказал им: "Если вы это сделаете, то заплатите такую ​​цену, какой никто никогда прежде не платил". И они отступили. Я это оценил... Так что посмотрим, что будет. Могу сказать одно: они действительно хотят заключить сделку", – сказал он.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял на минувшей неделе, что "дипломатические усилия США могут увенчаться успехом только в том случае, если Вашингтон откажется от угроз и провоцирующих войну действий в регионе".

Иранские официальные лица предупредили, что любая атака США вызовет "быстрый и всеобъемлющий" ответ, и при этом вновь подчеркнули, что Тегеран остается открытым для переговоров только на условиях, которые они описывают как "справедливые, сбалансированные и не принудительные".